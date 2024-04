Atalanta-Liverpool, Gasperini in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Oggi, mercoledì 17 aprile, ad orario ancora da definire (attese novità a breve) il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro il Liverpool, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La vittoria per 3-0 dell’andata ad Anfield Road è negli occhi degli italiani, ma c’è ancora uno scoglio da superare. Al Gewiss Stadium il Liverpool cercherà di ribaltare il risultato, dopo una settimana da incubo che ha visto Salah e compagni cadere due volte in casa in una settimana, prima con i bergamaschi, poi con il Crystal Palace. La voglia di riscatto è tanta per i reds e Scamacca (autore di una doppietta a Liverpool) e compagni hanno bisogno di un’altra prestazione perfetta. D’altronde, dopo il pareggio per 2-2 contro il Verona, la voglia di reagire non manca anche a Zingonia. Al momento non è prevista una diretta tv o streaming della conferenza stampa, ma l’Atalanta potrebbe trasmettere l’evento sul canale Youtube ufficiale della società. Il video integrale della conferenza stampa sarà comunque pubblicato sui social del club bergamasco.