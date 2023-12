Atalanta-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Lecce, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium i nerazzurri cercano una vittoria per rimettersi in marcia in chiave Europa, mentre i salentini vogliono conquistare altri punti per avvicinarsi sempre più a una salvezza che pare davvero vicina. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 12.30 di sabato 30 dicembre.

Atalanta-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.