Ciclismo, Ganna: “Punto al doppio oro nelle prossime Olimpiadi di Parigi”

Il ciclismo italiano è anche e forse sopratutto nelle mani di Filippo Ganna, che ha tracciato un bilancio del suo 2023 ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il ciclista italiano ha sottolineato la sua voglia di prendere tutto quello che è disponibile nella prossima Olimpiade di Parigi 2024.

Queste le parole di Ganna: “Quando nel 2023 ho fatto l’ennesimo secondo posto, ho pensato subito che nel 2024 avrei dovuto alzare di più l’asticella. La squadra ha lasciato a me la scelta: più avanti valuteremo se farla oppure no” ha ammesso Ganna sempre a Gazzetta “Cade in un periodo di mezzo tra tante cose Può essere un’arma a doppio taglio. Una Roubaix perfetta, o al contrario ti può capitare un infortunio che ti compromette Giro e Giochi Olimpici. La Roubaux ci sarà anche nel 2025, 2026, 2027… l’Olimpiade, no. Dovrò cercare di essere il miglior Filippo di sempre. “Nell’inseguimento a squadre, in più, ci sarà bisogno dei miei tre compagni migliori di sempre: tutti e quattro dobbiamo essere impeccabili”.