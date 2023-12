Cagliari-Empoli, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Empoli, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo all’Unipol Domus per questa partita delicatissima nella lotta per non retrocedere: chi vince tra sardi e toscani può avvicinarsi di un piccolo passettino all’obiettivo salvezza. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 30 dicembre.

Cagliari-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e su Sky Sport con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.