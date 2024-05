Atalanta-Bayer Leverkusen oggi in tv: canale, orario e streaming finale Europa League 2023/2024

Stasera, mercoledì 22 maggio, alle 21:00 Atalanta e Bayer Leverkusen si sfideranno in occasione della finale di Europa League a Dublino. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), oltre che in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Un appuntamento storico per le due squadre che possono impreziosire ulteriormente una stagione già meravigliosa. Il Bayer insegue il Triplete avendo già vinto la Bundesliga e avendo una finale da giocare il 25 maggio in Coppa di Germania contro il Kaiserslautern. La squadra tedesca è imbattuta da 51 partite e nessuno nella storia del calcio europeo ha fatto meglio, neanche il Benfica leggendario di Eusebio nel 1965 (che aveva fissato il precedente record di 48). L’Atalanta però ci crede e dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus le motivazioni sono alle stelle.

“Abbiamo giocato contro squadre simili in Germania, ma domani ciò che conta soprattutto è la mentalità. Abbiamo un piano d’azione, ma i giocatori hanno ancora quella meravigliosa atmosfera dei festeggiamenti per il titolo di sabato e vogliamo attingere a quella”, ha detto Xabi Alonso in conferenza. “Siamo consapevoli che abbiamo di fronte una grande squadra. Sappiamo che sono imbattuti e sappiamo che hanno fatto una stagione fantastica. Anche il nostro cammino, però, è stato molto bello perché abbiamo battuto squadre molto forti per raggiungere la finale e anche noi ci crediamo”, ha aggiunto Gasperini.

DATA: Mercoledì 22 maggio

ORARIO: 21:00

TV e STREAMING: Rai 1, Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, NOW