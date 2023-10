Ascoli-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Parma, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di William Viali, dopo il colpo in trasferta contro il Lecco, vogliono conquistare i tre punti anche davanti al pubblico di casa. La capolista, invece, ha intenzione di proseguire la propria marcia, in modo tale da confermarsi al vertice della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 28 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

