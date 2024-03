Ascoli-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Lecco, match del Del Duca valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra marchigiana vuole portare a casa i tre punti in questo scontro diretto casalingo per dare un’importante svolta alla propria classifica. Il club lombarda, dal suo canto, può soltanto vincere per continuare a sperare in una salvezza che si fa sempre più complicata. I padroni di casa sono reduci dal cambio in panchina, con Massimo Carrera che è subentrato a Fabrizio Castori e vuole partire con il piede giusto. La compagine lombarda, dal suo canto, arriva da un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare e ha assolutamente bisogno di ritrovare il successo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA