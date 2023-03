Ascoli-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Bari, match del Del Duca valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I bianconeri, dopo l’importante vittoria ottenuta sul campo del Modena, vanno a caccia di un altro successo per provare ad agganciare la zona playoff. La compagine pugliese, dal suo canto, è reduce dalla vittoria sul Venezia ed ha intenzione di proseguire su questa strada per scavalcare il Genoa al secondo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 marzo alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

