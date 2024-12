Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Atalanta U23, match dello stadio Tommaso Dal Molin valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, è riuscita a rialzare la testa e ora si trova a metà classifica, ma vuole portarsi a ridosso della zona playoff dando seguito al successo contro il Caldiero Terme.

Arzignano-Atalanta U23, come seguire il match

La compagine nerazzurra, invece, arriva dalle due vittorie consecutive conquistate contro Pro Patria e Caldiero Terme e ha intenzione di portare avanti questa serie positiva, in modo tale da avvicinarsi al quarto posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

