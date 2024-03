Arnaldi-Van Assche oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Matteo Arnaldi sfiderà Luca Van Assche nel primo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Già da diverse settimane oltreoceano, per il tennista sanremese arrivano ora i due appuntamenti più importanti della trasferta. Ad Acapulco Matteo è sembrato in crescita rispetto ai tornei precedenti, superando Taylor Fritz con uno straordinario terzo set e lottando alla pari contro uno Shelton in gran serata. Al debutto in California ci sarà il giovane talento francese, ormai da qualche settimane seguito anche da coach Vincenzo Santopadre. Partita da non sottovalutare, probabilmente equilibrata anche se Matteo parte con i favori del pronostico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI