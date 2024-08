Arnaldi-Thompson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming terzo turno US Open 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà oggi contro Jordan Thompson nel match valido per il terzo turno degli US Open 2024. Testa di serie numero 30 del tabellone, il sanremese – recente semifinalista nel 1000 di Montreal – ha impressionato nelle due vittorie su Svajda e Safiullin. Ora non c’è il polacco Hubert Hurkacz – ancora non in eccellenti condizioni fisiche dopo l’intervento chirurgico – ma l’australiano Jordan Thompson. Le classifiche dei due protagonisti di fatto si equivalgono: n°30 contro n°32 e anche i bookmakers danno quote alla pari. Si preannuncia una sfida equilibrata e magari decisa su pochi punti.



Arnaldi e Thompson scenderanno in campo oggi, sabato 31 agosto, come quarto match dalle ore 17:00 italiane sul Granstand. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con nove campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV.

In alternativa, sarà possibile seguire il torneo anche su Sky Sport, che monitorerà gli US Open attraverso numerosi canali di riferimento, da Sky Sport Uno (201) a Sky Sport Tennis (203), più altri che verranno comunicati in seguito. Garantita pure una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Infine, anche Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo le partite degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.