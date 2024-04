Arnaldi-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Atp Barcellona 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Casper Ruud nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Finalmente un bel torneo con prestazioni importanti una dietro l’altra per il sanremese, che festeggia il primo quarto in un torneo di categoria 500. Troppa la differenza contro Trungelliti nel match di ottavi, per Matteo che ora avrà di fronte un avversario di tutt’altro spessore. Ruud sul rosso è cliente più che ostico ed è in fiducia dopo la finale raggiunta nel Principato di Monaco. C’è un precedente, risalente a circa un anno fa: Arnaldi vinse in due set sul rosso di Madrid.

Arnaldi e Ruud scenderanno in campo venerdì 19 aprile ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.