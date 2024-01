Trento-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Novara, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I ragazzi guidati da Eziolino Capuano stanno disputando una grande stagione e vogliono proseguire su questa strada per garantirsi un piazzamento in zona playoff. La compagine piemontese, dal suo canto, ha un disperato bisogno di trovare una svolta in questa sciagurata stagione per cercare la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

