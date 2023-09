Arezzo-Olbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Olbia, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta subita contro il Pescara, vogliono subito rialzare la testa e provare a portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. La formazione ospite, dal suo canto arriva da un pareggio ed ha intenzione di tornare subito al successo per restare nelle primissime posizioni della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 19 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA