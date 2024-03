Arezzo-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Juventus U23, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana si trova in lizza per assicurarsi un posto nei playoff e ora ha una grande occasione per mettere una seria ipoteca sulla permanenza tra le prime dieci della classe. La squadra bianconera, dal suo canto, sta disputando un’ottima seconda parte di stagione e ha intenzione di vincere questo scontro diretto in ottica playoff. I padroni di casa sono reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e non hanno intenzione di fermarsi, perché i tre punti le consentirebbero di mettere una seria ipoteca sui playoff. La formazione piemontese arriva da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque e spera di tornare al successo per avvicinarsi si suoi rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

