APIA Leichhardt-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

APIA Leichhardt-Pontedera sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il girone 2 del gruppo A del Torneo di Viareggio 2023. Al Mannucci gli australiani, reduci dal pareggio all’esordio, vogliono vincere contro i toscani padroni di casa che hanno perso malamente nel loro debutto in questa edizione della manifestazione giovanile. Chi vincerà? Si avrà la meglio? Si parte alle ore 15 di mercoledì 22 marzo, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.it.

SEGUI LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL REGOLAMENTO DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

L’ALBO D’ORO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO