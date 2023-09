Ancona-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ancona-Pineto, match valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine marchigiana, dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Gubbio, vuole subito rialzare la testa per provare a conquistare la sua prima vittoria stagionale. Gli abruzzesi, dal loro canto, arrivano da due pareggi a reti bianche contro Gubbio ed Entella e ora vogliono sbloccarsi sia a livello di reti sia a livello di successi. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 15 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA