Ancona-Carrarese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ancona-Carrarese sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Allo stadio Del Conero i dorici affrontano i toscani in una partita della parte alta della classifica tra due squadre a caccia della migliore posizione playoff. Chi trionferà? Fischio d’inizio alle ore 14.30 di sabato 1 aprile, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.

