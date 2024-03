Alessandria-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Pro Vercelli, match dello stadio Moccagatta valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione piemontese ha assolutamente bisogno di portare a casa una vittoria nel proprio stadio per alimentare le speranze di salvezza. La compagine ospite, dal suo canto, spera di portare via dei preziosi punti da un campo molto difficile per migliorare la sua classifica in ottica playoff. Quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque giornate per i padroni di casa, che sembrano ormai rassegnati alla retrocessione in Serie D. La compagine ospite, invece, ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e spera di tornare al successo per consolidare il proprio attuale piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

