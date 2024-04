Alcaraz-Struff oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nel quarto turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il fenomeno spagnolo sembra essere tornato già in ottima forma dopo lo stop per infortunio. Ottime impressioni durante i primi turni, con prestazioni più che convincenti. E ora, negli ottavi di finale, andrà in scena il rematch di quella che è stata la finale dello scorso anno. A vincere fu il padrone di casa, ma Struff qui nella capitale madrilena si trova alla grande. Condizioni perfette per il suo servizio, e arriva a questo match in gran fiducia dopo aver conquistato il primo titolo della sua carriera a Monaco di Baviera.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Struff scenderanno in campo oggi, martedì 30 aprile, come terzo match dalle 11:00 ma non prima delle 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.