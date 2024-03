Alcaraz-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Felix Auger-Aliassime affronterà Carlos Alcaraz nel terzo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Il campione in carica ha debuttato con un successo in rimonta ai danni di Arnaldi e ora se la vedrà contro il canadese Auger-Aliassime, avversario ostico ma che – complice il momento di forma – non sembra poter creare grossi problemi allo spagnolo. Alcaraz è sotto 3-1 nei precedenti, ma ha vinto il più recente (proprio lo scorso anno a Indian Wells) e scenderà in campo nettamente favorito.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI