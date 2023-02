Albinoleffe-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Albinoleffe-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. L’ultima in classifica impegnata sul campo della prima delle attualmente escluse dalla zona playoff. Tre punti delicati in palio, chi trionferà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.