Albinoleffe-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Albinoleffe-Lumezzane, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine bergamasca ha ottenuto la salvezza, ma spera di centrare una vittoria tra le mura amiche per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. La squadra ospite, dal suo canto, si trova in piena zona playoff e vuole ottenere i tre punti per difendere il suo attuale piazzamento. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

RISULTATI E CLASSIFICA