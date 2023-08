AEK Atene-Anversa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno playoff Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra AEK Atene e Anversa, valida per il ritorno del playoff di Champions League 2023/2024. I belgi partono con un leggero vantaggio, ovvero l’aver vinto la scorsa settimana la gara d’andata in casa con il punteggio di 1-0. Ma conosciamo bene il calore del pubblico greco, che proverà a spingere la sua squadra verso la prima qualificazione alla fase a gironi di Champions dal 2018/2019. La sfida è in programma oggi, mercoledì 30 agosto alle ore 21:00 all’OPAP Arena. Diretta su Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+