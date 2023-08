PSV-Rangers oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ritorno playoff Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSG e Rangers, valida per il ritorno del playoff di Champions League 2023/2024. Doveva essere una doppia partita all’insegna dell’equilibrio e per ora tale si è rivelata. La settimana scorsa, in Scozia, è finito 2-2 un match molto intenso e ricco di emozioni. Stasera gli olandesi avranno in casa l’opportunità di essere spinti dai propri tifosi nei 90′ regolamentari e chissà, magari anche i 30′ successivi se non dovessero bastare. La sfida è in programma oggi, mercoledì 30 agosto alle ore 21:00 all’OPAP Arena. Diretta esclusiva su Amazon Prime Video.