A che ora si giocano le semifinali di Indian Wells maschili? Programmazione e orari

Sarà sabato 16 marzo la giornata dedicata alle semifinali del Master 1000 di Indian Wells 2024 in corso in California. Tre dei quattro semifinalisti sono gli stessi della passata edizione e ci sarà il rematch tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev, invece, dovrà vedersela contro il beniamino di casa Tommy Paul. L’ordine di gioco ufficiale verrà rilasciato solamente questa sera, ma la programmazione del torneo prevede una sessione unica che partirà alle ore 20:00 italiane e che prevede la finale del doppio femminile e poi le due semifinali del singolare maschile. Quindi, salvo sorprese, i due incontri che ci interessano più da vicino partiranno presumibilmente uno attorno alle 21:30/22:00 e l’altro a seguire. Bisognerà vedere quale delle due semifinali verrà programmata per prima.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del torneo di Indian Wells è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività e lo streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso monitorare sempre Sportface.it che seguirà il torneo di scena in California garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco delle settimane.