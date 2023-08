Scherma paralimpica, Mondiali Terni 2023: Bebe Vio guida la spedizione azzurra, i convocati

Sono state ufficializzate le convocazioni per i Campionati del Mondo Paralimpici 2023 di scherma, in programma a Terni dal 3 all’8 ottobre. Oltre alle prestigiose medaglie, in palio ci saranno anche importanti punti per i pass per le Paralimpiadi del prossimo anno. La notizia principale non può che essere il ritorno di Bebe Vio, assente agli Europei di Varsavia 2022 ma pronta a fare del suo meglio per garantirsi un posto alla sua terza Paralimpiade.

Per le prove femminili, insieme a Bebe Vio Grandis (che prenderà parte sia alla gara individuale di fioretto B che alla competizione a Squadre) sono state convocate anche Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada e sciabola), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e sciabola), Rossana Pasquino (categoria B, spada e sciabola) e Loredana Trigilia (categoria A, fioretto e sciabola).

Per le competizioni maschili, invece, la scelta è ricaduta su Matteo Betti (categoria A, fioretto e spada), Marco Cima (categoria B, fioretto), Matteo Dei Rossi (categoria A, spada e sciabola), Edoardo Giordan (categoria A, spada e sciabola), Emanuele Lambertini (categoria A, fioretto e spada), Michele Massa (categoria B, fioretto e spada), Gianmarco Paolucci (categoria B, spada e sciabola) e Leonardo Rigo (categoria C, fioretto e spada).

La spedizione azzurra, oltre al Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e il Segretario generale Marco Cannella, sarà invece guidata dal Consigliere federale Alberto Ancarani, affiancato dal Coordinatore del settore Meglio e dei CT Ciari, Martinelli e Vanni, i quali lavoreranno inoltre i tecnici Amedeo Giani (sciabola) e Antonio Iannaccone (spada), lo sparring Alessandro Paroli (fioretto), il medico Gianvito Rapisarda, i fisioterapisti Christian Lorenzini e Giulia Talluri, l’armiere Stefano Formenti e Guya Standoli per la Segreteria FIS.