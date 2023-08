Nuovo acquisto per il Chelsea, che continua a guardare al futuro e si assicura il cartellino di Deivid Washington. Classe 2005, il brasiliano arriva dal Santos per circa 20 milioni di euro ed ha firmato un contratto di sette anni, con opzione per l’ottavo. A renderlo noto è stato proprio il club londinese tramite un comunicato sui suoi canali ufficiali.