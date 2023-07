Milan, Reijnders sbarcato a Linate. Domani le visite

Altro acquisto in casa Milan. É sbarcato all’aeroporto di Linate, in serata, Tijjani Reijnders, centrocampista olandese in arrivo dall’Az Alkmaar. Il 25enne si sottoporrà domani alle visite mediche di rito prima di legarsi ai rossoneri. Operazione da circa 20 milioni di euro più bonus. Reijnders – che nell’ultima stagione ha collezionato 7 reti e 12 assist – sarà il quinto rinforzo estivo del Milan dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Pulisic e Romero.