Porto-Inter, Bergomi show: esulta e urla al salvataggio di Dumfries (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 56

Finale emozionante a Oporto durante la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter, finita 0-0, che è valsa la qualificazione ai quarti per la squadra di Inzaghi. Protagonista, oltre ai giocatori in campo autori di un secondo tempo di sofferenza, Beppe Bergomi che in telecronaca ha esultato insieme a Fabio Caressa per un salvataggio sulla linea di Dumfries nel finale della gara.