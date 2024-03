SnowboardCross, CdM Serra Navada 2024: Moioli miglior tempo nelle qualificazioni. Avanti anche quattro azzurri

Un’ottima prova di qualificazione per Michela Moioli verso il turno preliminare della prova di Snowboardcross che sabato aprirà la tappa di Coppa del Mondo di Sierra Nevada, in Spagna. La campionessa azurra ha fatto registrare il miglior tempo assoluto nella prima run con 39″53 davanti alla Eva Adamczycova (+0″52) e alla francese Chloe Trespeuch (+0″85). Nulla da fare invece per le altre azzurre Sofia Groblechner, Caterina Carpano e Sofia Belingheri che non sono riuscite a superare il turno d’apertura. In campo maschile sono invece quattro i nostri portacolori che hanno ottenuto il pass, seppur non nelle posizioni di testa. Tommaso Leoni e Lorenzo Sommariva, chiudendo rispettivamente al 14esimo e 19esimo posto, sono riusciti a qualificarsi nella prima run. Omar Visintin e Matteo Menconi hanno invece fatto ricorso alla seconda run, per chiudere rispettivamente in 27esima e 29esima piazza. Eliminati Michele Godino, Devin, Castello, Niccolò Colturi. Luca Abbati e Matteo Rezzoli.