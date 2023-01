Snowboard, gigante parallelo Blue Mountain 2023: secondo posto per Lucia Dalmasso, Hofer quarto

Ladina Jenny vince la gara femminile di gigante parallelo di snowboard a Blue Mountain, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Subito alle sue spalle però l’azzurra Lucia Dalmasso, che va fuori nella Big Final e si posiziona quindi alle spalle della vincitrice svizzera. Terza posizione per l’austriaca Schoeffman, davanti di 4.04 alla connazionale Riegler.

Al maschile invece successo per l’austriaco Bejamin Karl, davanti al coreano Sangho Lee uscito in finale. Terza posizione poi per il polacco Kwiatkowski, che ha preceduto di 33 centesimi l’azzurro Marc Hofer.