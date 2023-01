L’Italia fa la storia agli Europei di pattinaggio di figura: oro Conti/Macii, argento Ghilardi/Ambrosini

Prime medaglie assegnate ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso ad Espoo in Finlandia, e prime due medaglie per l’Italia. Nel programma libero della specialità coppie d’artistico per la prima volta nella storia due coppie italiane hanno occupato i due gradini più alti del podio. Infatti oltre alla conferma del primo posto per Sara Conti/Niccolò Macii, che erano in testa alla classifica dopo il programma corto, c’è stata l’entusiasmante rimonta di Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini che dopo gli errori nello short program di mercoledì hanno eseguito un sontuoso libero che ha permesso loro di scalare diverse posizioni e conquistare la medaglia d’argento.

Uno splendido programma libero quello di Ghilardi/Ambrosini, che hanno migliorato di oltre tre punti il primato personale che avevano stabilito proprio nella tappa di Espoo del Grand Prix, e hanno ottenuto il miglior punteggio di questo segmento di gara grazie anche alla scelta di non strafare sui salti in parallelo, che tradizionalmente non sono il loro punto di forza. Ma dopo un’incertezza di Rebecca su uno dei doppi axel della prima sequenza si sono distesi e hanno realizzato di gran lunga il miglior punteggio tecnico della serata sul quale hanno costruito la loro rimonta.

Ma questa serata è la serata di Sara Conti e Niccolò Macii, che raccolgono la più importante affermazione della carriera portando a casa un solidissimo programma libero nonostante una partenza titubante sul triplo twist, loro tradizionale tallone d’Achille. Con due salti tripli in parallelo eseguiti correttamente hanno dato il via al loro show che ha visto completare senza errori anche due salti tripli lanciati ottenendo anche la migliore votazione di tutta la competizione per i componenti del programma.

Medaglia di bronzo per i tedeschi Annika Hocke/Robert Kunkel, che dopo il secondo posto del programma corto non sono riusciti a contenere la rimonta della seconda coppia italiana.

Settimo posto finale per il terzo duo azzurro impegnato in questa gara, quello di nuova formazione composto da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Un posto guadagnato per loro dopo l’ottava posizione di mercoledì che comunque costituisce un buon punto di partenza per il futuro.

Ora per le coppie italiane l’obiettivo è sicuramente quello di ottenere un risultato di prestigio ai prossimi Campionati Mondial di fine marzo a Saitama, in Giappone, dove purtroppo però ci potrà essere un solo rappresentante azzurro nella specialità del pattinaggio di coppia dato che sia Conti/Macii sia Ghilardi/Ambrosini non poterono partecipare ai Mondiali 2022 a Montpellier a causa della loro contemporanea positività al COVID-19.

LA CLASSIFICA FINALE