Ian Matteoli ha chiuso in decima posizione la prova di slopestyle di snowboard freestyle ai Mondiali in corso a St. Moritz. Prova non priva di sbavature per l’azzurro, che ottiene il risultato migliore nella seconda run con 60.22 punti: Matteoli, infatti, dopo una prima parte di discesa di ottimo livello, paga qualche imprecisione nel finale, dopo che invece la prima run si era chiusa con 43.55 punti. La prova, anticipata per via delle condizioni meteo precarie previste per domenica, ha visto il trionfo del canadese Liam Brearley, che conquista così la medaglia d’oro con 90.15 grazie a un’ottima seconda run. Battuto il cinese Yiming Su, che totalizza 85.07 punti nella prima run, non riuscendo poi a fare meglio nella seconda. Terzo posto e bronzo, infine, per lo statunitense Martin Olivier, staccato con 78.98 punti, ottenuti nella prima discesa.

Matteoli tornerà in pista ai mondiali di snowboard freestyle martedì 25 marzo, quando si terrà il turno di qualificazione del Big Air in vista della finale di venerdì 28. La speranza è quella di replicare quanto fatto a Pechino e a Klagenfurt in Coppa del mondo, dove ha ottenuto due secondi posti.

La gara femminile, invece, ha visto prevalere la neozelandese Zoi Sadowski Synnott, che con un super 90.15 nella seconda run batte di quattro punti la giapponese Kokomo Murase (87.02). A seguire, altre due atlete nipponiche, ovvero Reira Iwabuchi, bronzo con 83.55 punti, e Mari Fukada, quarta con 82.15 punti.

Snowboard freestyle, i risultati dello slopestyle ai Mondiali di St. Moritz

La classifica maschile

Brearley (CAN) 90.15 Su (CHN) 85.07 Martin (USA) 78.98 Allemand (FRA) 76.10 Gerard (USA) 74.61 Spalding (CAN) 72.06 Henricksen (USA) 63.58 Vicktor (GER) 62.79 Kimata JPN) 60.88 Matteoli (ITA) 60.22

La classifica femminile