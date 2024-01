Snowboard cross, Visintin torna sul podio: terzo posto a St. Moritz

Omar Visintin torna sul podio nella Coppa del Mondo di snowboard grazie al terzo posto nella prova di St. Moritz. Si tratta del 20esimo podio in carriera per il 34enne altoatesino, che in finale ha duellato a lungo per la testa della gara, ma ha poi ceduto terreno a poche centinaia di metri dal traguardo. Il successo è andato al canadese Eliot Grondin, seguito dallo svizzero Kalle Koblet. Non soddisfatto però del suo risultato Visintin: “Per una volta non sono contento del terzo posto. Il podio è un buon risultato, ma davvero oggi potevo vincerla ma ho commesso un grosso errore in finale“.

Quarto posto invece per Michela Moioli nella prova femminile, che ha visto il successo della ceca Eva Adamczykova. Completano il podio la svizzera Sophie Hediger e la francese Chloe Trespeuch, che resta leader della classifica generale proprio davanti a Moioli. Non partita Sofia Groblechner. Al termine della gara il direttore tecnico Cesare Pisoni ha parlato così: “Purtroppo due errori nella diagonale hanno fatto sì che Visintin e Moioli si giocassero la possibilità di vincere. Il successo era davvero nelle loro corde ma è stata davvero una bella gara, e onore a Omar per essere riuscito a salire sul podio“.