Michela Moioli torna sul podio della Coppa del mondo di snowboard cross chiudendo al terzo posto la prima sfida a Gudauri, in Georgia. Ottima gara dell’azzurra, che approda all’atto finale dopo aver vinto sia ai quarti che in semifinale. Nel turno decisivo Moioli ha qualche difficoltà alla partenza e viene poi rallentata dalla caduta della svizzera Noemie Wiedmer. Le due francesi Julia Pereira de Sousa e Lea Casta, quindi, riescono a prendere il largo e ad agguantare il primo e il secondo posto, mentre Michela deve “accontentarsi” di un comunque ottimo terzo posto. Per la campionessa italiana si tratta del 44esimo podio in carriera, nonché secondo in stagione dopo il secondo posto ottenuto un mese fa a Beidahu.

Con questi risultati, si fa più corta la classifica di specialità: in testa rimane la britannica Charlotte Bankes, che a Gudauri non è riuscita a qualificarsi. Bankes rimane a 462 punti, davanti proprio a Casta (445). Più staccate L’australiana Josie Baff (342), seguita a ruota da Michela Moioli (303).

La gara maschile di Gudauri: Visintin si ferma ai quarti

Per quanto riguarda la gara maschile, l’avventura di Omar Visintin si è interrotta ai quarti di finale, con un terzo posto alle spalle di Adam Lambert e Loan Bozzolo. A vincere la prova è stato quinti l’austriaco Jakob Dusek, che nel rush finale ha battuto proprio Lambert, mentre Eliot Grondin, che non ha terminato la gara, ha chiuso al terzo posto per la retrocessione dell’altro austriaco Elias Leitner. Tornando agli italiani, Tommaso Leoni ha chiuso terzo la sua batteria agli ottavi, venendo eliminato. In classifica, Grondin mantiene saldamente il primo posto con 435 punti, 161 in più rispetto allo stesso Dusek. Lorenzo Sommariva è il migliore degli italiani (decimo con 150 punti), Visintin è 24esimo con 66 punti.

Domani, spazio alla seconda giornata di gare con partenza alle 11:30 italiane.