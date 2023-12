Snowboard cross, Coppa del Mondo Les Deux Alpes 2023: qualificazioni posticipate a domani

Il maltempo cambia i piani degli organizzatori della tappa a Les Deux Alpes (in Francia) che apre nel fine settimana la Coppa del mondo di snowboardcross. Oggi si sarebbero dovute disputare le qualificazioni, che sono state spostate a domani, giorno delle finali individuali. Ma non sono esclusi ulteriori rivoluzioni, visto che nel pomeriggio la Fis deciderà se è il caso di posticipare a domenica la gara, anticipando a sabato la prova a squadre (inizialmente prevista per l’ultimo giorno). Sono quindici gli atleti azzurri attesi al via: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbati e Niccolò Colturi fra gli uomini e Michela Moioli, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, Sofia Belingheri e Francesca Gallina fra le donne.