Snowboard Big Air, Coppa del Mondo Pechino 2023: Ian Matteoli in finale col secondo punteggio in batteria

Il diciassettenne Ian Matteoli è in evidenza nel turno di qualificazioni nella tappa di Coppa del mondo di snowboard Big Air di Pechino (in Cina). Il piemontese, medaglia di bronzo degli scorsi mondiali juniores di Cardrona, si è distinto con il secondo punteggio nella prima delle due batterie con 149,75 punti grazie a quanto raccolto nel primo (85,75) e nel terzo salto (64,00). Meglio di lui ha fatto solo il coreano Dongheon Lee che si è spinto fino a quota 157,75, mentre nella stessa batteria il gardesano Nicola Liviero ha fatto segnare il settimo punteggio (139,50). Non basta per l’accesso alla finale. Stesso destino anche per il fassano Emil Zulian, diciottesimo con 74,75 punti e per il valdostano Loris Framarin, quattordicesimo con 89,75 punti nella seconda batteria vinta dal cinese Yiming Su (163,50) sul giapponese Horoto Ogiwara (157,75). Le qualificazioni femminili (senza italiane in gara) hanno invece visto la sedicenne inglese Mia Brookes segnare il migliore punteggio con 167,50 punti. Domani è in programma la finale di questa seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo: l’inizio delle competizioni è previsto per le 11 italiane.