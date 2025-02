Michela Moioli è seconda a Beidahu, in Cina, nella tappa valida per la Coppa del Mondo di snowboard cross 2024/2025. L’azzurra si inchina solamente alla britannica Charotte Bankes nella Big Final. Percorso netto delle prime due di giornata, che concludono sempre una dietro l’altra sia nei quarti di finale che in semifinale, eliminando prima la tedesca Fischer e la svizzera Albrecht e poi la statunitense Schnorrbusch e la ceca Hrusova. In finale vince con merito Bankes, che batte Moioli, la francese Lea Casta (3ª) e l’austriaca Pia Zerkhold (DNF). Vince la Small Final l’austriaca Josie Baff (5ª) davanti a Schnorrbusch (6ª), l’australiana Mia Clift (7ª) e Hrusova (8ª).

I risultati di giornata

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Bankes Q

2. Moioli Q

3. Fischer

4. Albrecht

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Schnorrbusch Q

2. Hrusova Q

3. Yongqinglamu

4. Iafrate Danielsson

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Casta Q

2. Zerkhold Q

3. Doerig

4. Wiedmer

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Clift Q

2. Baff Q

3. Siegenthaler

4. Petit Lenoir

SEMIFINALI – RUN 1

1. Bankes Q

2. Moioli Q

3. Schnorrbush

4. Hrusova

SEMIFINALI – RUN 2

1. Casta Q

2. Zerkhold Q

3. Baff

4. Clift

BIG FINAL

1. Bankes

2. Moioli

3. Casta

DNF Zerkhold

SMALL FINAL

5. Baff

6. Schnorrbusch

7. Clift

8. Hrusova

La classifica generale

Lea Casta (FRA) 160 punti Charlotte Bankes (GBR) 150 punti Josie Baff (AUS) 125 punti Michela Moioli (ITA) 112 punti Maja-Li Iafrate Danielsson (FRA) 77 punti Noemie Wiedmer (SUI) 65 punti Sina Siegenthaler (SUI) 65 punti Brianna Schnorrbusch (USA) 56 punti Mia Clift (AUS) 55 punti Pia Zerkhold (AUT) 50 punti

Al maschile

Lorenzo Sommariva si ferma in semifinale. L’azzurro, dopo aver vinto le rispettive run degli ottavi e dei quarti di finale, conclude al quarto posto nella batteria con il francese Surget e gli austriaci Haemmerle e Pachner. Nella Small Final Sommariva chiude 5° battendo gli austriaci Leftner (6°) e Pachner (8°) e lo statunitense Pare (7°). Nella Big Final vince il canadese Grondin davanti all’austriaco Hammerle e ai francesi Surget e Bozzolo.

I risultati di giornata

OTTAVI DI FINALE – RUN 1

1. Pachner Q

2. Chollet Q

3. Houser

4. Leith

OTTAVI DI FINALE – RUN 2

1. Surget Q

2. Dusek Q

3. Conradt

DNF Nighttingale

OTTAVI DI FINALE – RUN 3

1. Sommariva Q

2. Tomas Q

3. Koblet

4. Kearney

OTTAVI DI FINALE – RUN 4

1. Haemmerle Q

2. Sodogas Q

3. Noerl

4. Bichon

OTTAVI DI FINALE – RUN 5

1. Ulbricht Q

2. Bozzolo Q

3. Choura

4. Hoshino

OTTAVI DI FINALE – RUN 6

1. Lueftner Q

2. Lambert Q

3. Hughes

DNF Baumgartner

OTTAVI DI FINALE – RUN 7

1. Bolton Q

2. Herpin Q

DNF Leitner

DNF Eguibar

OTTAVI DI FINALE – RUN 8

1. Grondin Q

2. Pare Q

3. Visintin

4. Pickl

QUARTI DI FINALE – RUN 1

1. Surget Q

2. Pachner Q

3. Dusek

4. Chollet

QUARTI DI FINALE – RUN 2

1. Sommariva Q

2. Haemmerle Q

3. Tomas

4. Sodogas

QUARTI DI FINALE – RUN 3

1. Bozzolo Q

2. Lueftner Q

3. Lambert

4. Ulbricht

QUARTI DI FINALE – RUN 4

1. Grondin Q

2. Pare Q

3. Herpin

4. Bolton

SEMIFINALI – RUN 1

1. Surget Q

2. Haemmerle Q

3. Pachner

4. Sommariva

SEMIFINALI – RUN 2

1. Grondin Q

2. Bozzolo Q

3. Lueftner

4. Pare

BIG FINAL

1. Grondin

2. Haemmerle

3. Surget

4. Bozzolo

SMALL FINAL

5. Sommariva

6. Lueftner

7. Pare

8. Pachner

La classifica generale