Assurda notizia di calciomercato che scuote il mondo Milan: offerta shock per Theo Hernandez, adesso può lasciare anche lui i rossoneri.

Ultimi colpi in entrata, esuberi da piazzare, trattative da formalizzare, corse contro il tempo per finire tutto prima del gong: siamo entrati nell’ultimo weekend del calciomercato. Sono giorni infuocati con notizie che si susseguono di minuto in minuto, senza mancare di grandi colpi di scena, lunedì 3 febbraio, allo scoccare della mezzanotte, si chiuderà la sessione invernale italiana.

La squadra più attiva sia sul fronte entrate che su quello uscite pare essere il Milan. Nelle ultimissime ore prima della conclusione del mercato, la dirigenza rossonera si è messa all’opera per perfezionare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Sergio Conceição.

La cessione di Alvaro Morata al Galatasaray, solo in caso di arrivo di Santiago Gimenez dal Feyenoord; la possibile partenza di capitan Davide Calabria al Bologna; la cessione in prestito di Francesco Camarda al Monza e tanto altro in casa Milan.

Ma la notizia clamorosa uscita nei giorni scorsi riguarda Theo Hernandez.

Offerta folle per Theo Hernandez, risposta secca del giocatore

Il Milan potrebbe fare un po’ di piazza pulita negli ultimi giorni di calciomercato. I litigi tra Conceição e alcuni calciatori non sono per nulla passati inosservati, anzi, ed ecco che la società si sta muovendo per cedere in fretta e furia determinati elementi della rosa. Ma sicuramente questo non riguarda anche Theo Hernandez, tornato in pianta stabile negli undici titolari dopo esser partito spesso dalla panchina quando ad allenare i rossoneri c’era ancora Paulo Fonseca.

Come detto in precedenza, però, nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia, riportata da Luca Bianchin de “La Gazzetta dello Sport”, di un’offerta clamorosa per lui. Si tratta del Como (sì, avete letto proprio bene) che avrebbe offerto una cifra superiore ai 40 milioni di euro al Milan per il francese. La risposta di Theo, come prevedibile, è stato un “no” secco.

Un’offerta così importante per uno dei migliori calciatori del campionato però è un chiaro segnale lanciato dal Como: la società ha voglia di fare cose in grande e non ha nessuna paura di investire per rendere il club come uno dei migliori del calcio italiano. Ci sarà quindi da divertirsi in estate, il Como ha voglia di stupire.