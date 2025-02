Un grande Sepp Straka vola in testa all’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2025. Sul green del Pebble Beach Golf Links e dello Spyglass Hill (California) secondo giro magistrale dell’austriaco che, con sette colpi in meno del par, si mette davanti a tutti con uno score complessivo di -14 (130 colpi). Sorpassato lo statunitense Russell Henley, ora secondo con -11 (133 colpi). Insieme a lui c’è l’australiano Cam Davis. Eguagliano il numero di colpi di Straka lo statunitense Andrew Novak e il coreano Tom Kim. I due ora sono al quarto posto con -10 (134 colpi). Insieme a loro anche Tony Finau, oggi -5 (67 colpi), Justin Rose, oggi -3 (69 colpi), e Austin Eckroat, oggi -5 (67 colpi). Appaiati al nono posto troviamo gli statunitensi Lee Hodges, Lucas Glover, Eric Cole e il norvegese Viktor Hovland. Tutti e quattro con un -9 complessivo (135 colpi). Escono dalla top ten Patrick Cantlay e Shane Lowry, che scendono al 13° posto con 136 colpi. Male Rasmus Hojgaard. Un solo colpo sotto il par per il danese, che dalla seconda piazza sprofonda anche lui in 13ª con il nordirlandese Rory McIlroy (oggi -2). Scottie Scheffler è 20° con -7 (137 colpi). Hideki Matsuyama risale fino alla 38ª posizione (139 colpi) grazie al -3 odierno (69 colpi). Reazione di Matt Fitzpatrick. -5 per l’inglese che recupera 26 posizioni e ora è 47° con -4 (140 colpi).

Dove si gioca

Dal 1919, la bellezza e la sfida unica del Pebble Beach Golf Links hanno entusiasmato golfisti e spettatori. Progettato da Jack Neville e Douglas Grant, il campo abbraccia la costa frastagliata, offrendo ampie vedute, fairway a picco sulla scogliera e green in pendenza.

Il green dello Spyglass Hill è considerato uno dei campi più difficili al mondo dai tee da campionato, vantando un punteggio di 75,5 e uno slope rating di 144. Il PGA TOUR elenca costantemente le buche 6, 8 e 16 di Spyglass Hill tra le più difficili del TOUR e durante l’United States Amateur del 1999, la media dei colpi del campo durante il gioco delle medaglie era superiore a 79.

La storia del torneo

Il torneo ora noto come AT&T Pebble Beach Pro-Am è iniziato a Rancho Santa Fe, California, quando Bing Crosby ha invitato alcuni amici a giocare a golf, gustare una grigliata di vongole e raccogliere un po’ di soldi per beneficenza. Nel 1937 Bing Crosby ospita il primo Pro-Amateur Golf Championship a Rancho Santa Fe, California. Sam Snead vince il primo torneo: l’assegno per il primo posto è di 500 dollari. Nel 1947 Bing Crosby inaugura il Pro-Amateur Golf Championship a Pebble Beach, Cypress Point e Monterey Peninsula Country Club. Ed Furgol pareggia con George Fazio. Sam Snead e Roger Kelly vincono la parte pro-am. Nel 2020 Tiger Woods vince e continua a vincere l’U.S. Open sempre a Pebble Beach più tardi quell’anno. Nel 2023 il PGA Tour annuncia che l’AT&T Pebble Beach Pro-Am è un Signature Event del 2024. L’annuncio si traduce in un format completamente ripensato, con un focus primario sul gioco professionistico. Gli amatori ora gareggeranno insieme ai professionisti (80 giocatori) nei primi due round, con la competizione limitata ai soli professionisti per gli ultimi due round al Pebble Beach Golf Links.