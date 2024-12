Una grande Jasmin Coratti trionfa nel gigante parallelo di Carezza, in Italia, valido per la Coppa del Mondo di snowboard 2024/2025. L’azzurra la spunta in finale sulla polacca Aleksandra Krol-Walas di 14 centesimi. Terzo posto per la giapponese Tsubaki Miki, primo tempo di qualificazione, che ha avuto la meglio sulla svizzera Julie Zogg (+0.14). Grande chance sfumata per l’altra italiana Elisa Caffont, secondo crono di entrata, eliminata ai quarti di finale nella sfida con Zogg a causa di un errore nel finale. Coratti guadagna dieci posizioni in classifica di gigante parallelo e sale al terzo posto con 148 punti.

Quarto posto amaro per Edwin Coratti. Il fratello di Jasmin viene sconfitto in semifinale dallo sloveno Tim Mastnak di 14 centesimi e poi cede il passo nella small final all’austriaco Benjamin Karl (+0.36), anche lui fuori dalla big final a sorpresa. Big final che ha visto trionfare il bulgaro Radoslav Yankov su Mastnak. Deludono Maurizio Bormolini e Daniele Bagozza, rispettivamente fuori ai quarti di finale contro Yankov e Karl. Eliminato agli ottavi di finale l’altro italiano Aaron March.