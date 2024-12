“È stata un’annata strepitosa, con l’Europa League vinta che ci invidiano tutti, abbiamo un rapporto con tutte le società europee che ci fanno un sacco di complimenti, è merito di tutti, allenatore giocatori e staff, grazie a loro abbiamo ottenuto un risultato incredibile. Dobbiamo tenere i piedi per terra perché gestiamo una squadra che non può competere con le altre a livello di incassi. Bisogna continuare anche a investire sullo stadio. A volte guardo la classifica e mi dico che non è vero”. Queste le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, a margine della festa di Natale del club nerazzurro direttamente dal Gewiss Stadium di Bergamo.