Snowboard, Coppa del Mondo Blue Mountain 2023: Fischnaller terzo nel gigante parallelo

Roland Fischnaller ha concluso al terzo posto il secondo gigante parallelo di Blue Mountain (Canada), valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di snowboard. Il veterano azzurro ha archiviato l’ennesimo podio di una lunghissima carriera, battendo nella small final per il terzo gradino del podio il giapponese Masaki Shiba. La vittoria è andata al polacco Oskar Kwiatkowski, che ha superato nella big final l’austriaco Alexander Payer che aveva battuto Fischnaller in semifinale.

Tra le donne invece Lucia Dalmasso si è fermata gli ottavi di finale contro Patrizia Kummer. L’azzurra quindi non ha bissato il secondo posto di ieri. Il successo è andato alla tedesca Hofmeister, che ha battuto in finale l’altra elvetica Zogg. Terzo posto per l’austriaca Daniela Ulbing, che nella small final ha avuto ragione della polacca Aleksandra Krol.