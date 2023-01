Parigi 2024, Zelensky risponde a Bach: “La invito a Bakhmut per vedere che la neutralità non esiste”

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraino, ha mandato un videomessaggio a Bach, Presidente del Comitato internazionale olimpico. “Invito il signor Bach a Bakhmut, in modo che possa vedere con i suoi occhi che la neutralità non esiste. Faremo di tutto affinché il mondo protegga lo sport dalla politica e da qualsiasi altra influenza dello stato terrorista, il che è semplicemente inevitabile se gli atleti russi partecipano alle competizioni. E ancora di più, alle Olimpiadi di Parigi”.

Zelensky ha poi continuato: “Stiamo iniziando una maratona di onestà, che mirerà a ripulire la leadership delle strutture olimpiche internazionali dall’ipocrisia e da qualsiasi tentativo di ‘attirare’ i rappresentanti di uno stato terrorista nello sport mondiale. Non si può che rimanere delusi dalle dichiarazioni dell’attuale capo del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. Ho parlato con lui diverse volte e non ho mai sentito come proteggerà lo sport dalla propaganda di guerra se riporta gli atleti russi nelle competizioni internazionali”.