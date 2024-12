L’Italia dello snowboard torna in Europa dopo aver collezionato otto podi nel corso di quattro gare disputate in Cina. Gli azzurri devono affrontare un intenso programma di gare in terra italiana. Si parte giovedì 12 dicembre con il gigante parallelo di Carezza, seguito dallo snowboardcross di Cervina e da un secondo gigante parallelo a Cortina d’Ampezzo. A Carezza saranno presenti Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner, Marc Hofer, Elisa Fava, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.

A Cervinia, esordio stagionale per la specialità, sono attesi Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi, Matteo Menconi, Lisa Francesia Boirai, a cui si aggiunge per l’occasione la squadra B, rappresentata da Luca Abbati, Matteo Rezzoli, Filippo Ferrari, Federico Podda, Giovanni Di Mola, Tommaso Costa, Octavian Buda, Federico Casi, Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner. Il direttore tecnico Cesare Pisoni non ha ancora comunicato la formazione presente a Cortina, in attesa di valutare le prestazioni di Carezza.