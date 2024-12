Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il Fan’s Favourite doubles team award del 2024. “Io e Andrea siamo davvero felici di aver vinto il Fans’ Favourite award per il 2024, siamo già tornati al lavoro e ci stiamo allenando duramente per la prossima stagione”, ha dichiarato al sito dell’Atp il 39enne Bolelli. “Con Bole abbiamo condiviso una stagione fantastica – ha sottolineato Vavassori – Grazie a tutti per averci votato. E’ stata un’annata incredibile e siamo già al lavoro per preparare la prossima”.