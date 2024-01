Snowboard, Coppa del Mondo 2023/2024: Bagozza e Dalmasso secondi nel parallelo a squadre di Bad Gastein

Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso chiudono al secondo posto nel parallelo a squadre di Bad Gastein, in Austria, nella prova valida per la Coppa del Mondo di snowboard 2023/2024. La coppia azzurra, Italia 3, è stata battuta nella big final dal duo di casa, Austria 1, Andreas Prommegger, classe 1980, e Sabine Schoeffmann, per soli 21 centesimi. Doppia sconfitta in finale per i colori azzurri con Maurizio Bormolini e Elisa Caffont, Italia 1, che si sono visti togliere il terzo posto nell small final dalla coppia tedesca, Germania 1, Baumeister/Hofmeister. L’altra coppia italiana, Italia 2, Edwin e Jasmin Coratti, è stata eliminata ai quarti di finale dal duo austriaco, poi vincitrice in finale, formato Prommegger e Schoeffmann.

Bagozza e Dalmasso hanno superato gli ottavi di finale dominando la sfida, +1.19, contro i tedeschi Prantl/Loch. Nei quarti l’hanno spuntata di 15 centesimi sugli svizzeri Dario Caviezel e Julie Zogg, per poi battere in semifinale, di 32 centesimi, Baumeister e Hofmeister. Resta comunque ottimo il percorso degli azzurri, nonostante la sconfitta in finale contro gli austriaci.

Bormolini e Caffont hanno eliminato negli ottavi, +0.87, i tedeschi Huber e Hochreitter, e nei quarti hanno approfittato del disastro di Auner e Riegler vincendo di oltre 5 secondi, +5.51. In semifinale superiori Prommegger e Schoeffmann, poi vincitori nella big final.