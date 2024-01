Jordan Henderson verso l’Ajax: vicina la risoluzione con l’Al Ettifaq

L’esperienza saudita di Jordan Henderson si è aperta tra le critiche, ma si chiuderà dopo appena sei mesi. L’ex centrocampista del Liverpool, accostato alla Juventus, è pronto a ripartire con l’Ajax. Secondo “Sky Sports Uk”, emissari dei Lancieri sono attesi in queste ore a Manchester per discutere con gli agenti di Henderson e chiudere l’accordo. Al giocatore è stato offerto un contratto di 18 mesi con opzione per un’altra stagione. La trattativa procede bene e il 33enne inglese potrebbe scendere in campo già domenica contro l’RKC Waalwijk. Prima però Henderson dovrà risolvere il ricco contratto firmato la scorsa estate con l’Al Ettifaq: il club saudita è pronto a liberare il centrocampista, che ha collezionato 19 presenze sotto la guida di Steven Gerrard durante l’esperienza in Arabia. Secondo i media inglesi, Henderson non si è ambientato nel calcio saudita e ha spinto in queste settimane per accelerare un trasferimento in Europa. Henderson, noto per aver indossato ad Anfield una fascia arcobaleno in difesa dei diritti LGBT, è stato criticato in estate per aver scelto di trasferirsi in Arabia.