Un grande Maurizio Bormolini trionfa nella tappa di Scuol, in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. L’azzurro ha battuto l’austriaco Dominik Burgstaller nella Big final con 64 centesimi di vantaggio. Terzo posto per l’altro austriaco Andreas Promegger, che ha approfittato dell’uscita del secondo degli italiani Gabriel Messner nella Small final. Usciti ai quarti di finale i due azzurri Daniele Bagozza e Roland Fischnaller, per mano di Messner nel derby. Mirko Felicetti eliminato da Bagozza agli ottavi.

La gara

Si parte con gli ottavi di finale. Nella prima batteria Bagozza fa fuori Felicetti battendolo di soli tre centesimi. L’austriaco Burgstaller elimina lo svizzero Casanova di due decimi. Prommegger la spunta sul connazionale Obmann di tre decimi e il bulgaro Yankov approfitta dell’uscita a sorpresa del coreano Kim per agguantare i quarti. Bormolini passa in scioltezza sfruttando l’uscita dello sloveno Kosir. Fischnnaller e Messner non sbagliano contro Payer e Huber. L’austriaco Auner esce, ma lo svizzero Caviezel fa peggio facendosi squalificare. Ai quarti di finale Bagozza esce per mano di Burgstaller di soli 13 centesimi. Prommegger elimina il bulgaro Yankov di 14 centesimi. Auner esce un’altra volta e Bormolini si prende un’agevole semifinale. Messner la spunta su Fischnaller nel derby azzurro. In semifinale ci sono due derby. Tra gli austriaci ha la meglio Burgstaller su Prommegger. Messner esce e consegna la finale a Bormolini. Nella Small final sbaglia ancora Messner, che chiude quarto dietro Prommegger. Nella Big final dominio di Bormolini contro Burgstaller.

La classifica generale

Maurizio Bormolini (ITA) 266 punti Radoslav Yankov (BUL) 221 punti Tim Mastnak (RUS) 219 punti Sangkyum Kim (KOR) 209 punti Edwin Coratti (ITA) 205 punti Daniele Bagozza (ITA) 190 punti Andreas Prommegger (AUT) 182 punti Aaron March (ITA) 166 punti Mirko Felicetti (ITA) 163 punti Fabian Obmann (AUT) 154 punti

15. Roland Fischnaller (ITA) 102 punti

19. Gabriel Messner (ITA) 91 punti

41. Fabian Lantschner (ITA) 4 punti